"الترجمة ما بين القيمة والمتعة.. لقاء ثقافي بـ"مكتبة عبدالعزيز العامة"

عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لقاءً ثقافيًّا بعنوان "الترجمة ما بين القيمة والمتعة" بمشاركة المترجمة وعد العتيبي، وإدارة أفنان الخضر، بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بالرياض، ضمن اللقاءات التي ينظمها صالون أفق النسائي في البرنامج الثقافي للمكتبة للعام 2022م.
وركزت المترجمة خلال حديثها على العلاقة بين آليات الترجمة واللغة؛ حيث أوضحت أن سلامة البنية اللغوية تعتبر من المعايير المهمة التي تحرص دور النشر على وجودها كشرط لنشر العمل المترجم، مع العلم أن هناك معايير أخرى تختلف من دار نشر لدار نشر أخرى.
وأشارت "العتيبي" إلى أنها تعمل على التواصل الحضاري مع شعراء شباب في أمريكا لنشر نتاجهم للعربية، بما يمثله من تعبير عن اللحظة الأدبية الراهنة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إيمانًا منها بأن الترجمة تفتح لنا جسرًا للتواصل مع الآخر والتعرف على قيمه الثقافية والمعرفية المتنوعة.
وفي المقابل وجهت نصيحة للمترجمين بالقراءة والبحث وبشكل نهم حتى تصدر الأعمال المترجمة بشكل متميز وكما يجب بالنسبة لما يأمله المتلقّي.
يذكر أن المترجمة وعد العتيبي عملت على ترجمة ثلاثة أعمال أدبية وشعرية؛ منها عمل للشاعرة والكاتبة الأمريكية إيميلي ديكنسون بعنوان "ماما لا تنسى طيورها أبدًا"، كما عملت المترجمة على تأليف ثلاثة كتب.
وتحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على استشراف مختلف الفضاءات الثقافية خلال برامجها وفعالياتها الثقافية التي تستهدف ربط القرّاء والمتابعين بعناصر الثقافة الراهنة من آداب وفنون وتراث على المستويات المحلية والعربية والعالمية.