"الترجمة ما بين القيمة والمتعة.. لقاء ثقافي بـ"مكتبة عبدالعزيز العامة"

وأشارت "العتيبي" إلى أنها تعمل على التواصل الحضاري مع شعراء شباب في أمريكا لنشر نتاجهم للعربية، بما يمثله من تعبير عن اللحظة الأدبية الراهنة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إيمانًا منها بأن الترجمة تفتح لنا جسرًا للتواصل مع الآخر والتعرف على قيمه الثقافية والمعرفية المتنوعة.

وفي المقابل وجهت نصيحة للمترجمين بالقراءة والبحث وبشكل نهم حتى تصدر الأعمال المترجمة بشكل متميز وكما يجب بالنسبة لما يأمله المتلقّي.