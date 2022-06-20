"الثقافة" تسلط الضوء على "تاريخ الأوبرا"

وانطلقت الورشة بالتعريف بفن الأوبرا بوصفه فنًا غنائيًا تمثيليًا مسرحيًا، واختلاف شكله المعاصر عن بداياته حينما كان مقولبًا بهيئة مسرحية تصاحبه الأوركسترا، كما استعرضت بعض المصطلحات الفنية المتخصصة، مثل "الليبريتو" وهو النص المكتوب من أجل العمل الموسيقي، وكلمة "الرسيتاتيف" الدالة على الحديث الموسيقي بين الشخصيات، تلاها شرح لطبقات الأصوات الغنائية المتمثلة في "السوبرانو" التي تعد من أعلى الطبقات، وطبقة "ألتو"، و"يتنور"، و"بيس".