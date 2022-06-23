اللبنانية سارة الزين تُشعل أجواء الأمسية الشعرية بـ"معرض المدينة المنورة للكتاب"

أشعلت الشاعرة اللبنانية سارة الزين، أجواء الأمسية الشعرية التي نظّمها معرض المدينة المنورة للكتاب، مساء (الأربعاء)، ضمن برنامجه الثقافي المتضمن أكثر من 80 فعالية ثقافية متنوعة بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات.
واستهلت "الزين" أمسيتها التي أدارها عبدالكريم الوايلي، بقصيدة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقت مجموعة مختارة من قصائدها في موضوعات متفرقة أجادت الشاعرة طرقها شعريًّا بأسلوب محبب لمحبي الشعر الذين تفاعلوا مع الشاعرة طيلة الأمسية.
ووقّعت الروائية والشاعرة سارة الزين بعد نهاية الأمسية، ديوانها الشعري الأول "حتى مطلع الشعر" وسط حضور كثيف؛ حيث صدر لها سابقًا قصة بعنوان "شعاع في الليل الحالك"، والمجموعة القصصية "على شاطئ الخلود"، ورواية "ليتها تموت"، وعدد من الروايات غير المنشورة.
يشار إلى أن هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت معرض المدينة المنورة للكتاب الخميس الماضي، ويستمر حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة؛ حيث يفتح أبوابه يوميًّا طيلة فترة انعقاده من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.