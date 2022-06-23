اللبنانية سارة الزين تُشعل أجواء الأمسية الشعرية بـ"معرض المدينة المنورة للكتاب"

يشار إلى أن هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت معرض المدينة المنورة للكتاب الخميس الماضي، ويستمر حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة؛ حيث يفتح أبوابه يوميًّا طيلة فترة انعقاده من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.