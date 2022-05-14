المملكة ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"

وفي الوقت الذي سيناقش فيه اجتماع المؤتمر العام عدة موضوعات لمتابعة سير برامج وأنشطة المنظمة؛ سينظر اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، في موضوعات عدة؛ يأتي على رأسها متابعة تنفيذ المجلس لخارطة الطريق ومخرجات اجتماعه السابق في العلا الذي انعقد في دورته 116 في شهر يناير الماضي، وما تبع ذلك من عمل تشاركي وتكاملي بين أعضاء المجلس التنفيذي، انعكس على واقع ملموس خلال الفترة القريبة الماضية، حيث بدأ العمل على تنويع مصادر دخل المنظمة وتطوير قنوات التمويل وإعداد استراتيجية الشراكات للمنظمة، وتعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لزيادة فاعلية دوره في دعم المنظمة أمام تحدياتها، وإعداد خطة استراتيجية للإعلام والتسويق للمنظمة، وإعداد دراسة شاملة للجوائز وتقييمها، وانضمام الألكسو إلى الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية.