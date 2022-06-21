النسخة الكاملة من معجم "العباب الزاخر واللباب الفاخر" ترى النور أخيرًا

ويُعد إصدار هذا العمل إضافة قيمة للمكتبة العربية؛ لما تميزت به هذه النسخة من "العباب الزاخر واللباب الفاخر" من تمام واكتمال دون غيرها من النسخ والتحقيقات السابقة القاصرة، فالتم بها للمعجم شمل أجزائه أخيرًا بعد عمل دؤوب فريد، قام به المحقق، بدأه قبل نحو سبع سنوات، استطاع فيها بعزيمة لا تلين إنجاز ما كان يبدو إلى وقت قريب من زيف الأماني.