بالصور.. "الطواريق" الوطنية والاجتماعية تثير حماس عشاق المحاورة في "قاف الرياض"

وأحيا الليلة الثانية من الأمسية الثالثة كل من الشعراء: زيد العضيلة، وراشد السحيمي، ومنيف المنقرة، وسلطان المنصوري، وعبدالله العلاوة، ومرهب البقمي.

كما شهد مهرجان "قاف الرياض" برامج وفعاليات مصاحبة ضمت العديد من العروض الشعبية، منها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم والكافيهات، وتستمر الفعاليات لمدة 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة، وسيتوقف في شهر رمضان المبارك ويستكمل لياليه بعد عيد الفطر المبارك.