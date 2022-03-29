بحضور نجوم الفن والإعلام.. إطلاق موسم "شباب البومب" العاشر

و"شباب البومب 10" من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم: محمد الفهادي، وعبد الله الوليدي، وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته: محمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وفيصل المسيعيد، وعبد العزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما ‏السعودية والعربية؛ ومنهم: بيومي فؤاد، وخالد العجيرب، وريماس منصور، وماجد مطرب فواز، وزارا البلوشي.