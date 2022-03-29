بحضور نجوم الفن والإعلام.. إطلاق موسم "شباب البومب" العاشر

نظمت شبكة قنوات روتانا، أمس الاثنين، في الرياض؛ مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مسلسل "شباب البومب 10"، المقرر عرضه على شاشة روتانا خليجية في رمضان المقبل.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية، عبد الله الشبانة، وبطل العمل نجم الكوميديا السعودية الفنان فيصل العيسى، ونجوم وصناع المسلسل، والرئيس التنفيذي لـ"كيان كافيه" الراعي الرسمي للعمل، أحمد التميمي، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، وأهل الصحافة والإعلام.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية، إطلاق الموسم العاشر من المسلسل الكوميدي السعودي والعربي الأول "شباب البومب".
وقال: إن العمل هذا العام استثنائي؛ لأنه أفضل المسلسلات من ناحية الأداء الكوميدي للفنانين السعوديين الشباب، الذين تفتح لهم روتانا خليجية أبوابها لتقديم إبداعاتهم.
وتوقع أن يحقق المسلسل خلال عرضه رمضان المقبل على روتانا خليجية، نجاحًا باهرًا يفوق ما تحقق خلال المواسم الماضية، وبنسب مشاهدة مرتفعة وأرقام مليارية قياسية من جديد، سواء على صعيد التلفزيون أو منصات التواصل الاجتماعي محليًا وخليجيًا وعربيًا.
وقال "الشبانة" خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمته مقدمة برنامج "سيدتي" الإعلامية ريم بساطي: "روتانا خليجية ستكون نجمة القنوات التلفزيونية في رمضان، وتحشد لذلك باقة من أهم نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية عربيًا في دورتها البرامجية".
من جهته وصف بطل ومنتج العمل الفنان فيصل العيسى "شباب البومب 10" بأنه "استثنائي" وفقًا للإمكانيات الفنية والإنتاجية التي تم تسخيرها لتنفيذ العمل، متوقعًا أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا يتواكب وتطلعات القائمين على المسلسل ليواصل تصدر قائمة المشاهدات والبحث للبرامج الكوميدية سعوديًا وخليجيًا وعربيًا خلال مواسمه السابقة.
وقدم الشكر لروتانا وعلى رأسها الأمير الوليد بن طلال، وعبد الله الشبانة، على جهودهما في خروج العمل بشكل مميز.
يذكر أن العمل في موسمه العاشر استغرق عدة أشهر في التحضيرات وكتابة النص من خلال ورشة عمل مطولة.
أما تصوير العمل فتم في عدد كبير جدًا من المواقع في الرياض، ويتضمن هذا العام عرض مجموعة متنوعة من الموضوعات خلال الحلقات؛ مثل: التك توك، وانقطاع الإنترنت، والسناب شات، والعديد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية، في قالب من الكوميديا.
و"شباب البومب 10" من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم: محمد الفهادي، وعبد الله الوليدي، وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته: محمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وفيصل المسيعيد، وعبد العزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما السعودية والعربية؛ ومنهم: بيومي فؤاد، وخالد العجيرب، وريماس منصور، وماجد مطرب فواز، وزارا البلوشي.
من جانبه وجه الرئيس التنفيذي لـ"كيان كافيه" الراعي الرسمي لمسلسل "شباب البومب 10"، أحمد التميمي، الشكر لروتانا على الشراكة من خلال هذا العمل الاحترافي المميز.
وأعرب عن سعادته بالشراكة مع صناع المسلسل وعلى رأسهم الفنان فيصل العيسى، قائلًا: إن ما يجمع "شباب البومب" و"كيان كافيه" أن القائمين وجميع العاملين فيهما من أبناء وبنات المملكة من الكوادر والكفاءات الشابة والمميزة.