بعد توقف 40 يومًا .. "قاف الرياض" يعود بنجوم الشعر والفن

يعاود "قاف الرياض" نشاطه مساء غدٍ الخميس وبعد غدٍ الجمعة بعد توقف دام 40 يومًا، خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث يستضيف في الليلة الأولى 6 شعراء وفنان، وفي الليلة الثانية العدد نفسه.
وتفصيلاً، تقام فعاليات "قاف الرياض" بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة منطقة الرياض ، في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وتشتمل إلى جانب فن المحاورة، سوقًا شعبيًا، وفقرات فلكلورية، ومنطقة ألعاب، وأسرًا منتجة .
ويلتقي مساء الخميس 11 شوال الموافق 12 مايو ، الساعة 8 مساء ، كل من الشعراء محمد السناني ، تركي الميزاني ، حامد القارحي ، طلق زاروط ، علي العضياني ، حمدان العصيمي ، والفنان المنشد عبدالله آل مخلص.
ويلتقي يوم الجمعة 12 شوال الموافق 13 مايو الشعراء : سفر الدغيلبي ، معتق العياضي ، علي الدعية ، مرهب البقمي، فالح أبوعضيدة ، سعود المسيلي ، والفنان المنشد عبدالله آل فروان .
يُشار إلى أن "قاف الرياض" انطلق في شهر شعبان / مارس الماضيين، وشهد لقاءات فنية ملتهبة بين أطراف موروث المحاورة ، وحضورًا كثيفًا من الجمهور.