بعد توقف 40 يومًا .. "قاف الرياض" يعود بنجوم الشعر والفن

يعاود "قاف الرياض" نشاطه مساء غدٍ الخميس وبعد غدٍ الجمعة بعد توقف دام 40 يومًا، خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث يستضيف في الليلة الأولى 6 شعراء وفنان، وفي الليلة الثانية العدد نفسه.