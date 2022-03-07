تسجيل 37 موقعًا تراثيًّا عمرانيًّا بهيئة التراث في تبوك

وتتمثل مهمة السجل الوطني التراث العمراني في توثيق المواقع التراثية وتسجيلها وتصنيفها حسب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، وإسقاطها على خرائط رقمية تمكِّن من تسهيل إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع التراثية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي، إضافة إلى إيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع التراث الوطني، وتوفير المعلومات المساندة التي تعين على اتخاذ قرارات حفظ وصيانة المواقع التراثية، وإتاحة المعلومات للباحثين والمختصين؛ للاطلاع عليها بيسرٍ وسهولة.