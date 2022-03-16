جامعة الطائف تُدشن هوية الطائف عاصمة للشعر العربي

وأوضحت الجامعة في تصريح لها بهذه المناسبة أن مشروع اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي هو امتداد لمشاريع قادمة سيتم فيها اختيار عدد من العواصم العربية بعد محافظة الطائف؛ كونها أول عاصمة تحتضن هذا الحدث؛ لما لها من ارتباط تاريخي انطلاقًا من سوق عكاظ الذي يعد أشهر الأسواق عند العرب قديمًا؛ حيث كانت العرب تتوافد إلى هذا السوق في العشرين يومًا الأولى من أيام شهر ذي القعدة، ويتناشدون الشعر فيما بينهم.