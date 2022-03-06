شاهد.. عمالقة شعر المحاورة بالمملكة ينثرون إبداعاتهم في "قاف الرياض"

وتستمر الفعالية لمدة 3 أشهر، وتقام على مدى يومي الخميس والجمعة في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك في إطار حرص إمارة المنطقة وأمانة الرياض على تفعيل الأماكن العامة، وتنظيم الأنشطة والبرامج المجتمعية، وتعزيز القيم الأصيلة المتجذرة في الموروث الشعبي، وتوفير وجهات ترفيهية متعددة لسكان العاصمة وزوارها.