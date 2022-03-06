شاهد.. عمالقة شعر المحاورة بالمملكة ينثرون إبداعاتهم في "قاف الرياض"
تحت رعاية إمارة المنطقة، نظمت أمانة منطقة الرياض أمس السبت، فعالية "قاف الرياض" المجتمعية، والتي التقى فيها شعراء المحاورة وسط أجواء تراثية في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي.
وتفصيلاً، استمتع الجمهور الغفير بإبداعات الشعراء حبيب العازمي و محمد السناني و محمد بن مشيط وسفر الدغيلبي وحمود السمي وعبدالله بن عتقان
وتضمن "قاف الرياض" إقامة سوق شعبي استعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وأنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى منطقة متكاملة للمطاعم والكافيهات.
وتستمر الفعالية لمدة 3 أشهر، وتقام على مدى يومي الخميس والجمعة في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك في إطار حرص إمارة المنطقة وأمانة الرياض على تفعيل الأماكن العامة، وتنظيم الأنشطة والبرامج المجتمعية، وتعزيز القيم الأصيلة المتجذرة في الموروث الشعبي، وتوفير وجهات ترفيهية متعددة لسكان العاصمة وزوارها.