"عبور النهر من خلال تتبّع الحجارة".. قراءة في "بينالي الدرعية للفن" وختامه

وبهذه المناسبة، قال المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية، راكان الطوق: "تتبنى مؤسسة بينالي الدرعية، منذ نشأتها، رؤية واضحة المعالم تتمثّل في رفد المجتمع الإبداعي والفني بكافة عوامل النمو والازدهار وتشجيع أفراده من كوادر الإبداع وتمكينهم على الأجل الطويل، مما يدعم مساعينا المبذولة في رسم ملامح مستقبل الحراك الفني المحلي وترسيخ مكانة المملكة على الخريطة الثقافية العالمية. وقطعنا شوطاً طويلاً في هذا الصدد، كما شكّلت النسخة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر إضافةً رائعةً إلى المشهد الفني، بعدما احتفت بأعمال المبدعين والفنانين السعوديين، وأتاحت لنا فرصة رائعة لمواصلة مسيرة التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، الذين نفخر بهم ونعتبرهم أصدقاء وسفراء لأهداف البينالي".