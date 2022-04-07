"فنون أبها" تدشن فعالياتها الرمضانية بـ"الذكريات"

وأشار المتحدثون إلى حرص الأهالي قديمًا على التواصل بعد صلاة التراويح وتبادل الزيارات وتخصيص ملتقى ليلي للسمر في ليالي رمضان يتوسط القرية أو الحي، خصوصًا مع تقارب المنازل، وبينوا أن التطور الحضاري الذي شهدته المنطقة ومحافظاتها ربما ألغى بعض الطقوس، لكنه عزز من التكافل والتواصل بيسر وسهولة.