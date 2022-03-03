"قاف الرياض" ينطلق غدًا بـ 6 من كبار شعراء "فن المحاورة" بالمملكة

تنظم أمانة منطقة الرياض مساء غدٍ الجمعة، محاورات شعرية (قلطة) بين عددٍ من شعراء هذا الفن المعروفين، وذلك ضمن فعاليات #قاف_الرياض الذي يستمر لمدة يومين بساحة العروض والاحتفالات في الدائري الشرقي.

وتفصيلاً، تضم (الملعبة) الشعرية، كل من الشعراء: حبيب العازمي، ومحمد السناني، ومحمد بن مشيط، وسفر الدغيلبي، وحمود السمي، وعبدالله بن عتقان، حيث هيأت "الأمانة" أجواءً تراثية أصيلة، وسوقًا شعبيًا، ومطاعم وكافيهات، وغيرها من الأنشطة والبرامج ضمن الفعاليات للزوار.

وأوضحت "أمانة الرياض" أن انطلاق الفعاليات ستكون عند الـ7 مساءً، وتستمر يومي 4-5 مارس 2022م، فيما ستكون بداية فقرات شعراء المحاورة من الساعة التاسعة مساءً.