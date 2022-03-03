ثقافة

"قاف الرياض" ينطلق غدًا بـ 6 من كبار شعراء "فن المحاورة" بالمملكة

"الأمانة" هيأت أجواء تراثية أصيلة ضمن الفعاليات التي تستمر لمدة يومين
"قاف الرياض" ينطلق غدًا بـ 6 من كبار شعراء "فن المحاورة" بالمملكة

الشاعر حبيب العازمي

فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

تنظم أمانة منطقة الرياض مساء غدٍ الجمعة، محاورات شعرية (قلطة) بين عددٍ من شعراء هذا الفن المعروفين، وذلك ضمن فعاليات #قاف_الرياض الذي يستمر لمدة يومين بساحة العروض والاحتفالات في الدائري الشرقي.

وتفصيلاً، تضم (الملعبة) الشعرية، كل من الشعراء: حبيب العازمي، ومحمد السناني، ومحمد بن مشيط، وسفر الدغيلبي، وحمود السمي، وعبدالله بن عتقان، حيث هيأت "الأمانة" أجواءً تراثية أصيلة، وسوقًا شعبيًا، ومطاعم وكافيهات، وغيرها من الأنشطة والبرامج ضمن الفعاليات للزوار.

وأوضحت "أمانة الرياض" أن انطلاق الفعاليات ستكون عند الـ7 مساءً، وتستمر يومي 4-5 مارس 2022م، فيما ستكون بداية فقرات شعراء المحاورة من الساعة التاسعة مساءً.

أمانة الرياض
أمانة منطقة الرياض
فعاليات قاف الرياض

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