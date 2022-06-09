لإثراء وتوثيق المحتوى العربي.. تعاون بين ويكيبيديا وموقع الديوان

تعاونت موسوعة ويكيبيديا العربية مع موقع الديوان في إطار السعي إلى إثراء وتوثيق المحتوى العربي على الإنترنت، بهدف اعتماد مُعرِّفات الشعراء والقصائد لدى الموقع ضمن قاعدة بيانات الموسوعة.
وتعد النسخة العربية من ويكيبيديا من أكبر الموسوعات الرقمية الحرة على الإنترنت. أمَّا موقع الديوان يعد من أهم المواقع الشعرية على الإنترنت، حيث يعد مرجعية مهمة يستخدمها 3 ملايين زائر شهرياً، وهي منصة تابعة لمجموعة فالكون (FALCON GROUP)، ومقرها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يعمل الجانبان منذ نهاية شهر مارس 2022م على إنشاء المعرَّفات سالفة الذكر للربط بين قاعدتي البيانات لدى ويكيبيديا والديوان، وقد مثَّل موسوعة ويكيبيديا العربية في هذا التعاون، بصفة تطوعيَّة، الإداريون د. باسم فليفل ود. علاء النجار ود. ميشيل بكني، في حين مثَّل موقع الديوان يحيى بانافع، مؤسس الموقع، والأستاذة رماح جوبان المستشارة الأدبية لديه.
يهدف هذا التعاون إلى رفع موثوقية البيانات الموجودة في ويكيبيديا العربية، كما يستهدف صفحات الشعراء والقصائد من خلال الاعتماد على بياناتٍ دقيقةٍ مأخوذة من موقع الديوان المتخصص بالشعر والأدب العربي، وقد نجح الطرفان في خلال الفترة الماضية بإضافة وتوثيق صفحات أكثر من 200 شاعر من مختلف مراحل الشعر العربي، وما يزال هذا التعاون مستمراً لحين ربط قاعدتي البيانات ربطاً كاملاً.