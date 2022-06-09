لإثراء وتوثيق المحتوى العربي.. تعاون بين ويكيبيديا وموقع الديوان

يهدف هذا التعاون إلى رفع موثوقية البيانات الموجودة في ويكيبيديا العربية، كما يستهدف صفحات الشعراء والقصائد من خلال الاعتماد على بياناتٍ دقيقةٍ مأخوذة من موقع الديوان المتخصص بالشعر والأدب العربي، وقد نجح الطرفان في خلال الفترة الماضية بإضافة وتوثيق صفحات أكثر من 200 شاعر من مختلف مراحل الشعر العربي، وما يزال هذا التعاون مستمراً لحين ربط قاعدتي البيانات ربطاً كاملاً.