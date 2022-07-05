ماجد الجبرتي.. مسيرة إعلامية يقودها شغف الصوت

منحت إدارة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في نسختها الخامسة عشرة مؤخرًا، المذيع السعودي ماجد عبدالله الجبرتي، جائزة "الشراع الذهبي" لفئة البرامج الحوارية، عن برنامجه الإذاعي "مسك الكلام"، الذي يُعرض على إذاعة "جدة إف إم" بشكل أسبوعي، وهي جائزة مُصَنفة من ضمن أشرعة المهرجان الذهبية والفضية التي تنافس عليها 300 عمل إذاعي وتلفزيوني وبرامجي خليجي لهذا العام، خضعت فيها جميع الأعمال لتحكيم إلكتروني دقيق نفّذه 75 محكمًا من خلال 12 لجنة.
وكان برنامج "مسك الكلام" قد أُطلق مؤخرًا على إذاعة "جدة إف إم" منذ فبراير 2022م وحتى الآن، وهو برنامج حواري مختص في تناول قصص ومسيرة نجاح مختصين من مختلف مجالات قطاع الأعمال؛ وهو من تقديم المذيع ماجد الجبرتي الذي قاده شغفه في مجال الصوت إلى الانخراط في المجال الإعلامي منذ العام 2012؛ رغم اختصاصه في كلية الهندسة إبان فترة الجامعة؛ مقدمًا خلال هذه السنين العديد من البرامج الإذاعية الصباحية، والبرامج المصنفة في مجالات الرياضة والترفيه والسياسة، إضافة إلى تقديمه لعدد من التدريبات وورش العمل لطلبة الجامعة الشغوفين بالعمل الإعلامي.
وتعقيبًا على هذا الإنجاز، دعا المذيع ماجد الجبرتي، عمومَ القائمين على مجال الإعلام، إلى تكثيف جهودهم في عملية إثراء المجتمع السعودي بالمزيد من الأعمال التي من شأنها تلبية مختلف رغبات الجماهير، التي ستسهم في خلق حالة من النوعية والتفرد لهذا المجال.
وأضاف: "أعشق الإعلام ومنابره رغم المسؤولية العظيمة التي تُلقى على عاتق كل من يعتليها؛ إلا أن شغفي في مجال الصوت والإعلام قادني لتوظيف اختصاصي الهندسي في حل المشكلات بطريقة إبداعية؛ حيث أسهمت الهندسة بشكل فعلي في صقل الأعمال الإعلامية التي أقدّمها وخصوصًا صناعة المحتوى منها".
وأردف: "أؤمن بأن للصوت جوهرًا فريدًا لن يدركه إلا مَن استشعر قيمته، وشخصيًّا وقفت وتلمست أثره في ردة الفعل الإيجابية من جماهير برنامج "مسك الكلام"، فالصوت له حكمة ممتدة، لأن رسالاته وحكمه تصل لتكون كلامًا مكتوبًا وفعلًا مرغوبًا من قِبَل باعث الكلمة".
يُذكر أن ماجد الجبرتي من مواليد شهر نوفمبر 1993م، وهو مختص في المجال الإعلامي، وهاويًا له منذ أن كان طالبًا في المدرسة.
قُدمت للجبرتي العديد من العروض المهنية للعمل في الإذاعات الخاصة، ولكنه آثر التمسك بإذاعة جدة منذ التحاقه بها في عام 2017 وحتى اليوم، تلبية لتطلعاته في أن يكون اسمًا من الأسماء الإعلامية البارزة والخالدة في تاريخ الفن والثقافة ممن خرّجتهم إذاعة جدة إلى العالم العربي.