ماجد الجبرتي.. مسيرة إعلامية يقودها شغف الصوت

وكان برنامج "مسك الكلام" قد أُطلق مؤخرًا على إذاعة "جدة إف إم" منذ فبراير 2022م وحتى الآن، وهو برنامج حواري مختص في تناول قصص ومسيرة نجاح مختصين من مختلف مجالات قطاع الأعمال؛ وهو من تقديم المذيع ماجد الجبرتي الذي قاده شغفه في مجال الصوت إلى الانخراط في المجال الإعلامي منذ العام 2012؛ رغم اختصاصه في كلية الهندسة إبان فترة الجامعة؛ مقدمًا خلال هذه السنين العديد من البرامج الإذاعية الصباحية، والبرامج المصنفة في مجالات الرياضة والترفيه والسياسة، إضافة إلى تقديمه لعدد من التدريبات وورش العمل لطلبة الجامعة الشغوفين بالعمل الإعلامي.