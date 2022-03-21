مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق جائزة لتعزيز مكانتها وحفظ هويتها

وعبّر الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، عن فخر "المجمع" واعتزازه بإطلاق هذه الجائزة المرموقة، التي تتشرف بأهدافها وسياقها ضمن ما يتشرف به المجمع، بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهي تؤكد الدعم والاهتمام اللذيْن تحظى بهما اللغة العربية من لدن القيادة الرشيدة؛ لما تعكسه من إرث عظيم لهذه الأمة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والدينية، التي تتجلى بصماتها في كل حضارات العالم؛ مشيرًا إلى البعد المحوري للجائزة في تحقيق مستهدفات "برنامج تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي من ضمن محاوره الأساسية الاعتناءُ باللغة العربية، وتعزيز دورها في صنع هوية أبناء المملكة، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، وتعزيز قدراتهم الفكرية والحوارية".