معرض المدينة المنورة للكتاب يسدل الستار على نسخته الأولى

وبهذه المناسبة عبَّر الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد حسن علوان، عن شكره وامتنانه للجان المعرض وزواره وضيوفه من النخب الثقافية والعلمية والأدبية، والمشاركين كافة من دور النشر المحلية والدولية. مؤكدًا أن المعرض في نسخته الأولى قدَّم المدينة المنورة كمنارة للثقافة، ويُعد تظاهرة حضارية، حرص المعرض عبرها على تقديم تجربة ثقافية فريدة لزواره، يتكامل فيها الكتاب مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة، ويتمكن فيها القارئ من لقاء الكتَّاب والمؤلفين؛ ليحظى برحلة فكرية متكاملة في قلب المدينة المنورة؛ إذ يسعى المعرض إلى تمكين قطاع النشر، وتشجيع التبادل الثقافي، وتعزيز أثر القراءة في زيادة الوعي، وتحسين جودة الحياة.