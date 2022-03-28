مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية

وخلال العام الماضي، حصل 97 مشروعًا على دعم صندوق البحر الأحمر، منها 37 في مرحلة التطوير؛ مما يدل على أهمية هذه المرحلة في عملية صناعة الأفلام، وخلال الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر الماضي، تم عرض 14 فيلمًا مدعومًا من صندوق البحر الأحمر، من المملكة العربية والسعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والعراق، كما عُرضت في محافل ومهرجانات سينمائية عالمية أخرى.