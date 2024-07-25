تضمّ 20 مجلدًا.. "موسوعة السعودية الشاملة" تنقل المشهد الحضاري السعودي للعالم

وتضمّن المجلدُ الأول مدخلًا عامًّا عن المملكة العربية السعودية وأهميتها ومكانتها وأنظمة الدولة، والخصائص الجغرافية، والآثار والمواقع التاريخية، والتطور التاريخي، والأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد، ويقع المجلد في "1104" صفحات، فيما تناولت المجلدات التالية مناطق المملكة؛ وذلك كالتالي: منطقة مكة المكرمة في مجلدين، وكذلك المدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، كل منطقة منها في مجلدين، كما تناولت الموسوعة مناطق عسير وجازان والقصيم وتبوك وحائل، ونجران والباحة والجوف والحدود، في مجلد واحد لكل منطقة، ثم تضمّن المجلد الـ19 والـ20 فهارس الموسوعة.