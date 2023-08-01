وزارة الثقافة الأردنية تُنظِّم أمسية للشاعر السعودي صالح الشادي

ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي بدورته الـ37، ووسط حضور نخبوي، نظَّمت أمس الثلاثاء وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع اتحاد الكُتَّاب والأدباء الأردنيين، أمسية شعرية للشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، بحضور العديد من الأدباء والفنانين والشعراء، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، قدّم فيها الشادي باقة من نصوصه الشعرية، وأبحر خلالها بالتفعيلة التي تميَّز بها.