وزارة الثقافة الأردنية تُنظِّم أمسية للشاعر السعودي صالح الشادي

ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي بدورته الـ37، ووسط حضور نخبوي، نظَّمت أمس الثلاثاء وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع اتحاد الكُتَّاب والأدباء الأردنيين، أمسية شعرية للشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، بحضور العديد من الأدباء والفنانين والشعراء، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، قدّم فيها الشادي باقة من نصوصه الشعرية، وأبحر خلالها بالتفعيلة التي تميَّز بها.
وفي كلمة ترحيبية لرئيس اتحاد الكُتَّاب والأدباء الأردنيين، الشاعر عليان العدوان، رحَّب بالشاعر صالح الشادي الذي حضر للأمسية بالرغم من العارض الصحي الذي ألمَّ به، بقصيدة نالت إعجاب الجميع، تحدثت عن العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
من جهته، أعرب "الشادي" الذي جاء متأخرًا عن موعد الأمسية بسبب وضعه الصحي الطارئ عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة الأردنية وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون على الدعوة الكريمة للمشاركة في أمسيات المهرجان.
وقدم "الشادي" العديد من قصائده الشعرية التي تغنى فيها بالأردن والمملكة العربية السعودية. كما ألقى قصائد مختارة، طلبها الجمهور، لامست أحاسيس الحاضرين، منها قصيدة من تجين:
ما أدري وش اللي يقلب الدنيا
ويخليها تزين؟
وش يجعل الأشيا كثير أجمل
وش يجعلك فوق العروش الأوله
في مملكات الفاتنين!
أحس ما كني بشر..
في شوفتك أتحول نجوم وقمر
وأضوي لك الظلما شعر
وأغردك مثل الوتر
وأقول للفرقا دخيلك لو سمحتي لا تجين.
وأتبعها "الشادي" بنص زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة الحسين، وجمع بها بين القامتين العربيتين لأول مرة فنان العرب محمد عبده وصوت الأردن عمر العبداللات في قصر الحسينية، منها:
بالعين بين الرمش والرمش يا حسين
شفنا القمر ساطع وشفناه رجوة
بنت الكرم والجود.. بنت العزيزين
اخترتها.. وعز الله، اخترت نقوة
يا حسين يا نسل الكرام الميامين
يا الممتلي طيب، وكرامة، ونخوة..
يُذكر أن الأديب والشاعر الشادي له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية، ومساهمات في الفن التشكيلي والموسيقى، وقدّم برامج تلفزيونية وإذاعية، وصدر له العديد من الدواوين الشعرية.
ويرأس الشادي حاليًا معهد البيت الموسيقي العالي في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية الأمسية كرم رئيس اتحاد الكُتّاب والأدباء الأردنيين الدكتور صالح الشادي، كما تم تكريم الشاعر عليان العدوان الذي أدار الأمسية.