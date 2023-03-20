للتنافس في 5 مسابقات.. 698 عملاً فنياً يشارك في "مهرجان أفلام السعودية"

يذكر أن المهرجان قدّم في دورته الثامنة تحت شعار: "هو السينما الشعرية" 120 برنامجاً، استفاد منها 112 متدرباً، وإصدار 14 كتاباً معرفياً في مجال السينما، كما استقبل المهرجان 103 أفلام، اختير منها 37 فيلماً وتم عرضها على 24 شركة إنتاج محلية وعالمية، وتم إبرام عقود توزيع لعشرة أفلام، وستة عقود لتطوير أفلام طويلة، كما تم تسجيل 360 مشاركة بين فيلم ونص سيناريو غير منفذ، و363 مسجلاً للمشاركة في ورش المهرجان.