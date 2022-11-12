المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ22 يسدل الستار على أعماله بالرياض

وأكد "الحارثي" في كلمته بالحفل الختامي أن صناعة الإعلام متسارعة؛ ما يتطلب المبادرة لمواجهة التحديات، ومواكبة هذا التغيير. مبينًا أن المعرض يأتي بالتزامن مع مهرجان الإذاعة والتلفزيون، مؤكدًا أن السعودية تعيش نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا في ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله-. لافتًا إلى إطلاق مبادرة "منتج" لتحفيز الإبداع والمبدعين، والارتقاء بصناعة الإعلام ووسائله المتطورة التقنية، وصولاً لإعلام عربي ينافس عالميًّا.