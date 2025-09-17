منمنمات ومخطوطات ورحّالة.. دراسات توثّق المشهد الحضاري للجزيرة العربية

بدوره أشار محمد إبراهيم، خلال تقديمه الورقة البحثية "منمنمات الحج في المخطوطات الإسلامية"، إلى أهمية دورها في محاكاة الواقع خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، متناولًا البعد الحضاري والفني لهذه المنمنمات، التي جسّدت مراحل رحلة الحج بدءًا من الاستعداد والتجهيز، وحتى العودة إلى الديار، مؤكدًا أنها لم تكتفِ بالجانب التوثيقي، بل عبّرت عن مشاعر دينية عميقة.