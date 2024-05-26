تعاون بين "الثقافة" و"مطارات القابضة" لتعزيز حضور الأنشطة الثقافية بمطارات المملكة

ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة، إلى دمج الثقافة في القطاعات المختلفة في المملكة، والاحتفاء بتنوُّع الثقافات المحلية، وإثراء خصائصها الفريدة من خلال تضمين المحتوى الثقافي في مختلف الجوانب لرحلة المسافر في مطارات المملكة، إضافة إلى تدشين أول عمل فني بالشراكة بين وزارة الثقافة، وشركة مطارات القابضة في مطار الملك خالد الدولي.