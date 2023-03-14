"وزارة الاتصالات" و"الأفلام" تطلقان Ignite | The Scene لدعم صناع الأفلام والمحتوى السينمائي

تطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الأفلام الخميس القادم، فعالية Ignite | The Scene، أحدث الملتقيات السينمائية والثقافية المحتضنة لصناع الأفلام ولكل المهتمين في صناعة المحتوى السينمائي في المملكة.
وتعزز فعالية Ignite | The Scene دور مجلس المحتوى الرقمي وإسهاماته التي سيمكن من خلالها العديد من الطاقات الوطنية في إشعال جذوة الإلهام واستحضار للمواهب السعودية المميزة.
كما تستهدف الفعالية الممثلين والمنتجين والمخرجين والمؤلفين والمهتمين في صناعة الأفلام وكتابة المحتوى، من خلال جلسات حوارية ونقاشية وورش عمل وتجارب تمثيل.
وتأتي الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل مع ألمع الأسماء العالمية وبعض الأسماء المحلية.
وستقدم الفعالية تجارب ملهمة وثرية للزوار من تجارب الأداء والواقع الافتراضي VR وتجربة الواقع الممتد XR وتجسيد Artwork، كما تنقسم الفعالية إلى أربعة مشاهد: المشهد الرئيس، مشهد الإلهام، مشهد الإبداع، مشهد المعرفة.
وتستهدف الفعالية المهتمين بصناع الأفلام، وتهدف الى تحفيز المبتكرين في قطاع محتوى الأفلام لرفع الوعي لإبراز الفرص الواعدة والمستقبلية لقطاع الأفلام في المملكة.