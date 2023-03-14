"وزارة الاتصالات" و"الأفلام" تطلقان Ignite | The Scene لدعم صناع الأفلام والمحتوى السينمائي

وستقدم الفعالية تجارب ملهمة وثرية للزوار من تجارب الأداء والواقع الافتراضي VR وتجربة الواقع الممتد XR وتجسيد Artwork، كما تنقسم الفعالية إلى أربعة مشاهد: المشهد الرئيس، مشهد الإلهام، مشهد الإبداع، مشهد المعرفة.