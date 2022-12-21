أصغر روائية في السعودية تبدأ الإعداد لتأليف رواية جديدة باللغة الإنجليزية

ولم تكن الطفلة "غنى" تتعامل مع الكلمة وهي أصغر روائية في المملكة في معرض جدة الدولي للكتاب، سوى أنها عاشقة للكلمة التي عرفت كيف تُطَوّعها في روايتها الأولى التي قضت في كتابتها ما يقارب الثمانية أشهر متواصلة وهي تعيد وتزيد وتربط الأحداث بشكل تناغمي وتأليف تَخَيّلي يدعو للبعد عن التعصب والتنمر.