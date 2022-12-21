أصغر روائية في السعودية تبدأ الإعداد لتأليف رواية جديدة باللغة الإنجليزية

تعمل الطفلة غنى خليل (12 عامًا) حاليًا على الإعداد والتأليف لروايتها الثانية التي ستكون باللغة الإنجليزية، وربما تكون هناك رواية ثالثة باللغة اليابانية وفق ما صرحت به بها؛ نظرًا لكونها تتحدث اللغتين اليابانية والكورية إضافة إلى الإنجليزية، وتعرف الكثير عن الثقافة اليابانية وسلوكيات المجتمع الياباني.
وقد قامت الطفلة الكاتبة "غنى" بتوقيع كتابها بمعرض جدة للكتاب، الذي اختُتمت فعالياته السبت الماضي، عبر روايتها الإنجليزية The Dessert Road التي أصدرتها وعمرها لا يتجاوز العقد من الزمان.
ولم تكن الطفلة "غنى" تتعامل مع الكلمة وهي أصغر روائية في المملكة في معرض جدة الدولي للكتاب، سوى أنها عاشقة للكلمة التي عرفت كيف تُطَوّعها في روايتها الأولى التي قضت في كتابتها ما يقارب الثمانية أشهر متواصلة وهي تعيد وتزيد وتربط الأحداث بشكل تناغمي وتأليف تَخَيّلي يدعو للبعد عن التعصب والتنمر.
وساهَمَ إصرار "غنى" في أن يجعل منها روائية رائعة وهي تنسج عباراتها باللغة الإنجليزية حتى ظهرت روايتها في خمس فصول متسلسلة من الأحداث والمغامرات وابتكار الشخصيات البشرية وغير البشرية؛ في محاولة منها للتصدي لآفة التنمر والأعمال الشريرة، مستهدفةً في روايتها الصغار والكبار من القراء.
وقد أبدت الكاتبة الصغيرة سعادتها الغامرة بنجاح روايتها عبر معرض جدة للكتاب والتي أعقبت مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب وأيضًا معرض يوم الطفل العالمي بإدارة تعليم جدة، وكذلك مشاركتها في مهرجان اليوم الوطني بمكة المكرمة.