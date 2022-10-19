لأول مرة.. الشعرية الرقمية على طاولة النقاش في الملتقى السادس لأدبي مكة

وشهد الملتقى فور إعلانه إقبالًا كبيرًا من مثقفي العربية والأكاديميين فيها بحيث وفدت على النادي أكثر من "60" بحثًا من مختلف الدول العربية وجامعاتها، رشح عنها "37" بحثًا بعد فحصها من لجنة تحكيمية رصينة من مختصّي العربية المهتمّين بالأدب الرقمي، وقد اعتمدت اللجنة التحكيمية في التحكيم معايير علمية صممتها اللجنة العلمية للملتقى على وفق الرؤى المعهودة في التحكيم العلمي الدولي.