لأول مرة.. الشعرية الرقمية على طاولة النقاش في الملتقى السادس لأدبي مكة

يطلق نادي مكة الثقافي الأدبي ملتقاه السادس الذي يحمل عنوان "الشعرية الرقمية.. مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته" على مدى يومي 25 - 26 من شهر أكتوبر الجاري الموافق 2022م.
ويناقش النقّاد والأدباء الرقميون بمعية منظمة الأدب الرقمي العالمية؛ ملف الشعرية الرقمية ومستجدات الأدب الرقمي وتحدياته لأول مرة، مستعرضين دلائل حضورها من عدمها في النتاجات الأدبية الرقمية، سواء العربية منها أو غير العربية.
واستقطب النادي لجنة علمية رصينة من الخبراء في مجال الإبداع الرقمي من داخل المملكة وخارجها؛ ليؤسسوا على مدى عام تقريبًا المعايير الرئيسة لرسم رؤية عملية ناجعة لتحقيق أهداف الملتقى بدورته السادسة.
وشهد الملتقى فور إعلانه إقبالًا كبيرًا من مثقفي العربية والأكاديميين فيها بحيث وفدت على النادي أكثر من "60" بحثًا من مختلف الدول العربية وجامعاتها، رشح عنها "37" بحثًا بعد فحصها من لجنة تحكيمية رصينة من مختصّي العربية المهتمّين بالأدب الرقمي، وقد اعتمدت اللجنة التحكيمية في التحكيم معايير علمية صممتها اللجنة العلمية للملتقى على وفق الرؤى المعهودة في التحكيم العلمي الدولي.
وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي، المشرف العام على الملتقى الدكتور حامد بن صالح الربيعي؛ أنّ الملتقى على مدى يوميه سيناقش تفاصيل المحاور الخمسة المعلن عنها عبر 8 جلسات نقاشية، يطرح فيها الباحثون رؤاهم تتلوها مداخلات من الحضور، علمًا أن الملتقى بدورته هذه سيكون "عن بُعد" عبر تطبيق "الزووم".
وستُختتم الجلسات بحلقة نقاشية يستعرض فيها 5 تجارب وشهادات لبعض رواد الأدب الرقمي العربي والمهتمين به؛ ليكون ذلك تمثيلًا عمليًّا للنتاجات العربية في الإبداع الرقمي خلال السنوات السابقة.
وستكون محاضرة الافتتاح لرئيسة منظمة الأدب الرقمي العالمية البروفيسورة دينا جريجور، وسيشهد الختام إعلان التوصيات التي تنبثق من رؤية الجهة المنظمة، واللجنة العلمية المنتخبة، فضلًا عن النتائج التي ستخرج بها الأبحاث المشاركة.