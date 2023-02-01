خلال عام الشعر العربي.. "الثقافة" تواصل اهتمامها بتشجيع الإبداعات السعودية

ووفق تأكيدات وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ فإن الوزارة تعمل على دعم الحالة الشعرية العربية، والاحتفاء بمبدعيها السابقين والمعاصرين، إلى جانب تسليط الضوء على الأنواع والأغراض الشعرية، وتعزيز حضورها في الحياة والمجتمع؛ وذلك من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات تقام على مدار العام في قالب ثقافي متنوع وثري، وتجربة شاملة ومتكاملة تعزز مكانة الشعر العربي.