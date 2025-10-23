"لقاء يغيّر المشهد" .. منتدى الأفلام السعودي يعود بنسخته الثالثة بحضور نخبة من صُنّاع السينما

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الثقافة، أوضح القحطاني أن المنتدى يمثل محطة رئيسية في مسيرة تطوير صناعة الأفلام في المملكة، ومنصة تجمع المبدعين والمستثمرين وصناع القرار لتنمية مستقبل سينمائي واعد، يرسّخ الانتقال من مرحلة تأسيس القواعد إلى توسيع الأثر والبناء المستدام.