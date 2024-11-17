"فنون الطهي" تنظم "مهرجان الوليمة للطعام السعودي" في جدة

ويهدف المهرجان، الذي يُعَد الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إلى إيجاد مجتمع متكامل للمهتمين بفنون الطهي عبر تعزيز التفاعل بين رواد الأعمال، الطهاة، الخبراء، والمزارعين، مع توفير فرص تعليمية وتجارية واستثمارية تثري هذا القطاع الحيوي.