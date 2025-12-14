جناح الكتب المخفّضة بمعرض جدة للكتاب 2025 يستقطب عددًا كبيرًا من الزوّار

وخصصت المبادرة جناحًا متكاملًا، يقدّم عناوين مختارة بأسعار رمزية، أتيحت فيه للزوّار من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية فرصة اقتناء الكتب بسهولة، وأسهم في توسيع دائرة الوصول إلى المحتوى المعرفي، انسجامًا مع توجه المعرض نحو نشر القراءة، وجعلها ممارسة يومية متاحة للجميع.