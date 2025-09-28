"ألغام اليمن السعيد" .. رحلة تروي الدور الرائد لمشروع "مسام" لنزع الألغام

وقال حسين البدوي: «حينما وصلت إلى الأراضي اليمنية في مهمتي الصحفية التي تهدف إلى كشف جوانب المأساة الإنسانية الناجمة عن الألغام في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتي كانت تسطو عليها الميليشيات في السابق، أصابتني صدمة حقيقية عندما أدركت حجم الكارثة التي سيظل يعاني منها اليمن لعقود قادمة، ووجدت نفسي فجأة أقف على خط النار بين أشد مخلفات الحرب خطورة».

