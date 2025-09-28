"ألغام اليمن السعيد" .. رحلة تروي الدور الرائد لمشروع "مسام" لنزع الألغام

صدر للكاتب الصحفي المصري حسين البدوي، كتابه الأول (الغام اليمن السعيد: رحلة على الخطوط الأمامية للجحيم)، عن دار العين للنشر، وقد جاء الكتاب في 333 صفحة، يوثق المؤلف خلالها رحلته في حقول الألغام داخل الأراضي اليمنية.
ويبرز الكاتب المصري خلال كتابه «ألغام اليمن السعيد»، الدور الكبير لمشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، لتطهير الأراضي اليمنية من حقول الألغام الأرضية العشوائية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وكذلك العبوّات الناسفة والذخائر غير المتفجرة.
وقال حسين البدوي: «حينما وصلت إلى الأراضي اليمنية في مهمتي الصحفية التي تهدف إلى كشف جوانب المأساة الإنسانية الناجمة عن الألغام في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتي كانت تسطو عليها الميليشيات في السابق، أصابتني صدمة حقيقية عندما أدركت حجم الكارثة التي سيظل يعاني منها اليمن لعقود قادمة، ووجدت نفسي فجأة أقف على خط النار بين أشد مخلفات الحرب خطورة».
وأضاف البدوي: «تبدلت أهدافي وأنا أمشي بين حقول الألغام، وتحول التحقيق الصحفي الذي كنت أسعى إليه إلى مشروع أكبر؛ كتاب يسلط الضوء على التحدي الخطير الذي يواجه أرض بلقيس ويوثق ما حل باليمن السعيد بعد أن تبدل حاله بسبب شبح الموت القاتل الذي يحصد أرواح الأبرياء العائدين لديارهم».
وأعرب البدوي عن سعادته بهذا الإنجاز، وهذه الخطوة المهمة في مسيرته الصحفية، مؤكدا أن الكتاب سيكون وثيقة مهمة توثق قضية إنسانية ستكون حاضرة بقوة على منابر الدول الكبرى في العقود المقبلة.
ويأتي هذا الإصدار في إطار مساهمة البدوي في توثيق التجارب الإنسانية والصحفية في المنطقة، ويُنتظر أن يلقى الكتاب صدى واسعًا لدى القراء والمهتمين بالقضايا الإنسانية والصحفية من خلال مشاركته في الفعاليات الدولية أبرزها معرض الرياض الدولي للكتاب 2025م.