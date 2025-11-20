عبدالعزيز الحسين: السينية علامة الرياض.. واللهجات سجلّ حيّ لثقافة الناس

مفردات نجديّة.. لغة حياة وليست كلمات

ويرى الحسين أن كثيرًا من الكلمات القديمة ما زالت تُستخدم عند كبار السن، وتشكل سجلًا لغويًا يحفظ أسلوب الحياة في الماضي. ومن ذلك:

تبغور، يترهدد، يمغمغ، طايرة بوهته، يتشلّق، يهذّي، دبلت تسبد، يحوم التسبد، زمّر، زمينه، يتزحجل، صوغة، البزقه، جعله ريح أم الرحاريح، ما يراها في الساس… وغيرها عشرات المفردات التي تعكس طبيعة المجتمع، وبيئته، وطريقة عيشه.