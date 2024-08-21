"الدارة" تُدشّن المعجم "الإثنوغرافي" لمصطلحات البيئة التقليدية في الأحساء

ويُعدّ كتاب (المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء) أحد الإصدارات البارزة التي تسعى إلى توثيق المصطلحات المستخدمة في الأحساء وحفظها، وهي المصطلحات التي تكون جزءاً لا يتجزّأ من التراث الثقافي والعمراني للمنطقة، وترمي دارة الملك عبدالعزيز من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز الوعي بأهمية توثيق هذا التراث الفريد والحفاظ عليه للأجيال المُقبلة، بما يتماشى مع توجهاتها في تعزيز الاهتمام بالتراث الوطني السعودي وتوثيقه.