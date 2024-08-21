"الدارة" تُدشّن المعجم "الإثنوغرافي" لمصطلحات البيئة التقليدية في الأحساء

في إطار جهود دارة الملك عبدالعزيز الرامية إلى توثيق التراث الثقافي والعمراني في المملكة العربية السعودية، تُدشّن مساء اليوم، كتاب "المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء"، من تأليف الدكتور سعيد بن عبدالله الوايل، وذلك في مقر جمعية أدباء بمحافظة الأحساء.
ويشمل حفل التدشين تنظيم لقاء علمي بعنوان (قراءة في كتاب المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء)، بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والمتخصّصين البارزين في مجال التراث والثقافة العمرانية، وهم: الدكتور فهد بن علي الحسين؛ أستاذ إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم؛ أستاذ النقد المعماري بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وسيُدير اللقاء الدكتور علي بن حسين البسام؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الملك فيصل، كما ستتضمن فعالية التدشين تخصيص ركن لبيع الكتاب وتوقيعه من مؤلفه.
وأتاحت الدارة إمكانية التسجيل في اللقاء العلمي من خلال الرابط: https://share-eu1.hsforms.com
ويُعدّ كتاب (المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء) أحد الإصدارات البارزة التي تسعى إلى توثيق المصطلحات المستخدمة في الأحساء وحفظها، وهي المصطلحات التي تكون جزءاً لا يتجزّأ من التراث الثقافي والعمراني للمنطقة، وترمي دارة الملك عبدالعزيز من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز الوعي بأهمية توثيق هذا التراث الفريد والحفاظ عليه للأجيال المُقبلة، بما يتماشى مع توجهاتها في تعزيز الاهتمام بالتراث الوطني السعودي وتوثيقه.