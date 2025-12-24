جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوّعة احتفاءً بيوم اللغة العربية العالمي

كما قدّم طارق الطاهر فقرة بعنوان اللغة العربية.. مواقف وصعوبات، نالت استحسان الحضور، فيما تحدث عبدالله مناف، من الجنسية السريلانكية، في فقرة الناطقين بغير العربية عن واقع اللغة العربية في سريلانكا وأساليب تعلمها. وشهدت الأمسية عرض فيلم شيّق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عن جمعية أدبي الطائف وخدماتها للغة العربية، من إنتاج محمد المجممي، فيما أدارت الأمسية سناء الزهراني.