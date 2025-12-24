جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوّعة احتفاءً بيوم اللغة العربية العالمي

ضمن فعاليات الشريك الأدبي، أقامت جمعية أدبي الطائف أمسية أدبية منوّعة الفقرات، احتفاءً بـاليوم العالمي للغة العربية، وذلك ضمن حزمة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2025.
وشارك في الأمسية كل من: الشاعر خالد قاسم، والشاعر عبدالملك الخديدي، والشاعر عاصم الزهراني، والشاعر محمد أحمد الغامدي، حيث ألقوا عددًا من القصائد الشعرية التي جسّدت مكانة اللغة العربية وجمالياتها.
كما قدّم طارق الطاهر فقرة بعنوان اللغة العربية.. مواقف وصعوبات، نالت استحسان الحضور، فيما تحدث عبدالله مناف، من الجنسية السريلانكية، في فقرة الناطقين بغير العربية عن واقع اللغة العربية في سريلانكا وأساليب تعلمها. وشهدت الأمسية عرض فيلم شيّق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عن جمعية أدبي الطائف وخدماتها للغة العربية، من إنتاج محمد المجممي، فيما أدارت الأمسية سناء الزهراني.
وأشاد "الجعيد" في كلمته بالمعرض الفني الذي أقامته مجموعة من الفنانات، تحت إشراف الفنانة التشكيلية منيرة الحبسي، مقدّمًا شكره لجميع المشاركين، وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الأسمري.
ودعا "الجعيد" المثقفين والمثقفات من محبي الشعر واللغة العربية إلى حضور الأمسيات المقبلة، التي ستُقام ابتداءً من شهر يناير 2026 ولمدة شهرين تقريبًا، بواقع أمسية أسبوعية، وذلك في مقر الجمعية بالتعاون مع برنامج مديد بوزارة الثقافة.
وفي ختام الأمسية، جرى تكريم المشاركين، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.