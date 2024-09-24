مركز الدرعية لفنون المستقبل يعلن أسماء المشاركين في برنامج الفنانين الناشئين

أعلن مركز الدرعية لفنون المستقبل عن أسماء المتقدمين الاثني عشر الذين سيشاركون في النسخة الافتتاحية لبرنامج الفنانين الناشئين في مجال فنون الوسائط الجديدة.
وينطلق البرنامج بمشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين ذوي الخلفيات المتنوعة والمواهب الواعدة في باقة واسعة من الممارسات الإبداعية، ومعظمهم يمثّلون المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدّم البرنامج للفنانين الناشئين فرصة الوصول إلى أحدث المعدات والمنشآت الاحترافية، وميزانية للإنتاج، وتجارب في التعلّم تحت إشراف أساتذة زوار دوليين متخصصين في فنون الوسائط الجديدة، كما يُتيح لهم تلقّي الإرشاد الشخصي على يد نخبة من الفنانين الرقميين الدوليين.