مركز الدرعية لفنون المستقبل يعلن أسماء المشاركين في برنامج الفنانين الناشئين

ويقدّم البرنامج للفنانين الناشئين فرصة الوصول إلى أحدث المعدات والمنشآت الاحترافية، وميزانية للإنتاج، وتجارب في التعلّم تحت إشراف أساتذة زوار دوليين متخصصين في فنون الوسائط الجديدة، كما يُتيح لهم تلقّي الإرشاد الشخصي على يد نخبة من الفنانين الرقميين الدوليين.