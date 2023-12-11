"فنون الطهي" تطلق مهرجان "رامين والأنمي" في جدة.. الأربعاء المقبل

وتبدأ مناطق المهرجان من منطقة شارع المأكولات، والمتاجر التي تقدم للزائر رحلةً استكشافية لتذوق مأكولات الشارع الآسيوي، الذي يحظى باهتمام كبير، وطرق تقديمها التقليدية، إضافة إلى شراء المنتجات من الهدايا التذكارية المتعلقة بشخصيات الأنمي، وتجمع هذه المنطقة فيما لا يقل عن 30 ركنًا في مجموعة متنوعة، ومنتقاة من الأطعمة والمنتجات التي تتناسب مع هوية الفعالية. والمنطقة الثانية خُصصت للمسرح؛ ليقدم ما يزيد على 15 عرضًا يوميًّا من بينها فنون أدائية تراثية لعدة بلدان آسيوية، وأخرى مرتبطة بأفلام الأنمي.