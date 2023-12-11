"فنون الطهي" تطلق مهرجان "رامين والأنمي" في جدة.. الأربعاء المقبل

تطلق هيئة فنون الطهي الأربعاء المقبل، مهرجان "رامين والأنمي" في منطقة آسيا الصغرى بمدينة جدة، بدعم من برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يعكس التراث الثقافي والفني عبر تسليط الضوء على فنون الطهي المرتبطة بالأنمي التي لها تأثير قوي لدى المجتمع؛ ليمنح الزوار فرصة ثمينة في استكشاف وتذوق أشهى النكهات من مختلف الدول الآسيوية؛ وذلك ضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023.
ويقدم المهرجان الممتد حتى يوم الأحد 17 ديسمبر، تجربةً مميزةً للشغوفين بالتذوق، وتجربة المأكولات المرتبطة بأفلام وشخصيات الأنمي، والزوار من مختلف شرائح المجتمع، ويوطد التواصل الثقافي والتفاعل الاجتماعي عبر برامج وأنشطة متنوعة تأخذ الزائر في رحلة استثنائية وثرية في عالم الشرق؛ وذلك من خلال ست مناطق رئيسية، تنقل التجربة الثقافية بشكل واقعي ومتكامل.
وتبدأ مناطق المهرجان من منطقة شارع المأكولات، والمتاجر التي تقدم للزائر رحلةً استكشافية لتذوق مأكولات الشارع الآسيوي، الذي يحظى باهتمام كبير، وطرق تقديمها التقليدية، إضافة إلى شراء المنتجات من الهدايا التذكارية المتعلقة بشخصيات الأنمي، وتجمع هذه المنطقة فيما لا يقل عن 30 ركنًا في مجموعة متنوعة، ومنتقاة من الأطعمة والمنتجات التي تتناسب مع هوية الفعالية. والمنطقة الثانية خُصصت للمسرح؛ ليقدم ما يزيد على 15 عرضًا يوميًّا من بينها فنون أدائية تراثية لعدة بلدان آسيوية، وأخرى مرتبطة بأفلام الأنمي.
أما منطقة ورش العمل؛ فتشهد إقامة قرابة الـ15 ورشة عمل بمعدل ثلاث ورش يوميًّا في فنون الطهي، والمخبوزات، والفنون الحرفية، والتي يقدّمها نخبة من أمهر الطهاة والحرفيين المحليين. وفي منطقة الطفل حرصت الهيئة على أن تضم فعاليات ممتعة بهوية الفعالية الآسيوية؛ ليستمتع بها الأطفال، مثل: استكشاف تراث بلاد عديدة، وصناعة السوشي بالصلصال، وتعلم الخط الياباني على الرمل، والمصابيح الورقية، وغيرها من الأنشطة المثرية والممتعة.
بدورها تستعرض منطقة السينما الخارجية أشهر أفلام الأنمي يوميًّا، وتختتم مناطق المهرجان بمجلس لكبار الشخصيات من زوار المهرجان، تقدم لهم الهيئة من خلالها القهوة السعودية، وضيافتها الأصيلة.
ويشهد المهرجانُ إقامةَ فعاليات جانبية طوال فترة إقامته، ومن أبرزها "العارضون المتجولون" وهم مجموعة من فناني الأداء المتجولين بأزياء شخصيات شهيرة من أفلام الأنمي، وموكب استعراضي موسيقي يجمع جميع المؤدين المتجولين يجوب أرجاء الفعالية يوميًّا.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال تنظيم مهرجان "رامين والأنمي" إلى ترسيخ الوعي بثقافة الطعام الآسيوية، واستكشاف أطباق مختلفة ومرتبطة بشخصيات الأنمي، وتأثيرها على المجتمع المحلي، إضافة إلى ربط ثقافات الطهي الآسيوي مع فنون الطهي المحلية. كما يعكس المهرجان حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.