"عبدالرحمن العقل" لـ"سبق": شكرًا للسعودية لهذه اللفتة بتكريمي مع "الصلال" و"الصالح"

وقدم "العقل" أكثر من 100 عمل فني، تنوعت بين مشاركات صوتية، مسرحيات، سينما ومسلسلات، ويعتبر من الوجوه البارزة في الكوميديا الكويتية، وقد نال في 1995 جائزة أفضل ممثل من «مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون - الدورة الأولى» عن دوره في مسلسل زارع الشر، ونال عددًا من الجوائز في الكويت والخليج، منها عام 2002 جائزة أفضل ممثل دور أول من «مهرجان الكويت المسرحي السادس» عن دوره في مسرحية حبة رمل، وعام 2008 من مجلس التعاون الخليجي، بتكريم من «مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون - الدورة العاشرة»، وعام 2008 بتكريم من «مهرجان أيام المسرح للشباب - الدورة الخامسة»، وعام 2009 بالإمارات العربية المتحدة بتكريم من «مهرجان الشارقة للمسرح الطفل»، وعام 2011 بجائزة التميز الرمضاني من (مهرجان المميزون) عن أفضل مسلسل متكامل (مسلسل «الديرفة»).