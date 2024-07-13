"عبدالرحمن العقل" لـ"سبق": شكرًا للسعودية لهذه اللفتة بتكريمي مع "الصلال" و"الصالح"

عبَّر الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل عن سعادته بما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بأنه سيتم تكريمه مع عدد من الفنانين في حفل جوائز joy awards، الذي تنظمه الهيئة.
وقال "العقل" لـ"سبق": "أولاً أتقدم بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية على هذا التكريم، وثانيًا الشكر موصول إلى المستشار تركي آل الشيخ، الذي اهتم بتكريمي مع زميلَيَّ الفنان الكبير إبراهيم الصلال والفنانة القديرة مريم الصالح؛ فلهم كل الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة".
ويعتبر الفنان عبدالرحمن العقل من رواد مسرح الطفل؛ إذ شارك بالتمثيل في أول مسرحية طفل قُدمت في الكويت، هي مسرحية السندباد البحري، كما أنه قدم بعدها العديد من الأعمال المسرحية للأطفال.
وكانت بداياته الفنية مع «فرقة مسرح الخليج العربي» في نهاية الستينيات، وكانت البداية بأدوار صغيرة المساحة في عدد من المسرحيات، وفي فترتَي الثمانينيات والتسعينيات قام بعدد من الأعمال التي تنوعت بين تلفزيونية ومسرحية، كوميدية وتراجيدية.
وقدم "العقل" أكثر من 100 عمل فني، تنوعت بين مشاركات صوتية، مسرحيات، سينما ومسلسلات، ويعتبر من الوجوه البارزة في الكوميديا الكويتية، وقد نال في 1995 جائزة أفضل ممثل من «مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون - الدورة الأولى» عن دوره في مسلسل زارع الشر، ونال عددًا من الجوائز في الكويت والخليج، منها عام 2002 جائزة أفضل ممثل دور أول من «مهرجان الكويت المسرحي السادس» عن دوره في مسرحية حبة رمل، وعام 2008 من مجلس التعاون الخليجي، بتكريم من «مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون - الدورة العاشرة»، وعام 2008 بتكريم من «مهرجان أيام المسرح للشباب - الدورة الخامسة»، وعام 2009 بالإمارات العربية المتحدة بتكريم من «مهرجان الشارقة للمسرح الطفل»، وعام 2011 بجائزة التميز الرمضاني من (مهرجان المميزون) عن أفضل مسلسل متكامل (مسلسل «الديرفة»).