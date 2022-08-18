"المسرح" تطلق مشروع حصر الفرق المسرحية والفنون الشعبية وممارسيها

وتتضمن المرحلة الأولى "الحصر" على عدة أنشطة وهي: حصر أعداد الفرق والممارسين في قوائم كاملة بما في ذلك معلومات التواصل، وتقرير استقصائي عن واقع الفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية، والممارسين الأفراد لفنون الأداء في المملكة، ونطاق العمل القانوني لها، وأنواع المسرحيات التي يقدمها الممارسون الأفراد، ومشاركات الفرق والممارسين وإنجازاتهم وجوائزهم على المستوى المحلي أو الدولي.