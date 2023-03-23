هيئة الأفلام تستعدّ لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر النقد السينمائي بالرياض نوفمبر المقبل

وسيقام مؤتمر النقد السينمائي في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الفيلم والفن في عالم متغير"، وذلك بعد أن يُنهي جولته في خمس مدن عبر خمسة ملتقيات أوليّة؛ يبدؤها من جدة في الفترة من 28 إلى 29 مارس الجاري، تحت شعار "الروحانية في السينما"، بشراكةٍ مع بينالي جدة للفنون الإسلامية، ثم ينتقل إلى الظهران بالشراكة مع مهرجان أفلام السعودية تحت شعار "السينما الوطنية"، ومنها يتجه إلى أبها تحت شعار "المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام"، وبعدها يشدُّ رحاله إلى "تبوك" شمال المملكة؛ ليقام تحت شعار "التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم"، ويصل الملتقى إلى بريدة بشعار "الهجرة والسفر والانتقال في السينما" محطة أخيرة للملتقيات الأوليّة قبل انعقاد المؤتمر الرئيس بالرياض.