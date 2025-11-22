"انسجام عالمي 2".. آلاف الزوّار يتعرّفون على ملامح الثقافة اليمنية في الرياض

شهد ثاني أيام فعاليات أسبوع الثقافة اليمنية، ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة، للتعرّف على ملامح من الثقافة والحياة اليمنية التي تقدّمها الفعاليات المختلفة.
وتفاعل الزوار مع العروض الفنية والتراثية التي تجسّد عمق الهوية اليمنية، بدءًا من الرقصات الشعبية والفنون الاستعراضية والأزياء التقليدية، مرورًا بالحرف اليدوية المتنوعة، إلى جانب الحفلات الغنائية على مسرح المبادرة.
وقدّمت أجنحة الفعالية ملامح واسعة من الحياة اليمنية، حيث أُتيحت للزوار فرصة التعرّف على المدن والقرى وأساليب العيش في مختلف مناطق اليمن، إلى جانب استكشاف الأزياء التقليدية التي تعكس تنوّع البيئة اليمنية وثراء ثقافتها.
واستقطب جناح الحرف اليدوية آلاف الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالصناعات التقليدية اليمنية وحِرَف تشكيل المعادن، إلى جانب أبرز المنتجات التي تشتهر بها اليمن.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المقيمين اليمنيين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه على تنظيم الفعالية، مؤكدين أنها تشكّل نافذة ثقافية مهمة تربط المجتمع اليمني بأشقائهم في المملكة ومختلف دول العالم.
وتتواصل فعاليات أسبوع الثقافة اليمنية غدًا بمجموعة جديدة من العروض الفنية والأنشطة الترفيهية التي تبرز التراث الشعبي والفنون الاستعراضية، إلى جانب فقرات تفاعلية تستقبل الزوار وسط أجواء تعكس جمال التنوع وثراء الحضور اليمني ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2".