"انسجام عالمي 2".. آلاف الزوّار يتعرّفون على ملامح الثقافة اليمنية في الرياض

شهد ثاني أيام فعاليات أسبوع الثقافة اليمنية، ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة، للتعرّف على ملامح من الثقافة والحياة اليمنية التي تقدّمها الفعاليات المختلفة.