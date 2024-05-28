بإنجازات استثنائية.. مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تختتم مشاركتها الثالثة في مهرجان "كان"

اختتمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، مشاركتها المتميزة في الدورة 77 لمهرجان "كان" السينمائي، محققة إنجازات استثنائية تعكس الدور المحوري للمؤسسة في دعم صناعة السينما العربية ودفعها نحو العالمية.
وتَصدرت إنجازات مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بتألق الفيلم السعودي "نورة" للمخرج توفيق الزايدي، وذلك بدعم من صندوق البحر الأحمر، في مسابقة "نظرة ما" لمهرجان "كان"؛ ليصبح أول فيلم سعودي ينافس في هذه المسابقة العريقة.
ونال الفيلم تنويهًا خاصًّا من لجنة التحكيم، وشهد إقبالًا جماهيريًّا واسعًا حيث نفِدَت تذاكر عرضه بعد ساعات قليلة من فتح باب الحجز.
من جانب آخر، في فئة الأفلام الوثائقية، حصد فيلم "رفعت عيني للسماء" للمخرجة ندى رياض وأيمن الأمير، جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، مناصفة مع فيلم فرنسي، ضمن أسبوع النقاد في مهرجان "كان"؛ ليصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة منذ انطلاق المهرجان.
يُذكر أنه على مدار السنوات الماضية، قدّمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمها للعديد من المشاريع السينمائية الفريدة والمواهب السينمائية الصاعدة، عبر برامجها الرائدة، ممثلة في صندوق البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، التي قدّمت دعمها لأعمال سينمائية سطع نجمها في العديد من المهرجانات والجوائز العالمية؛ على رأسها فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، الذي تَمَكن من المنافسة في سباق جوائز الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي.