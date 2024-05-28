بإنجازات استثنائية.. مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تختتم مشاركتها الثالثة في مهرجان "كان"

يُذكر أنه على مدار السنوات الماضية، قدّمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمها للعديد من المشاريع السينمائية الفريدة والمواهب السينمائية الصاعدة، عبر برامجها الرائدة، ممثلة في صندوق البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، التي قدّمت دعمها لأعمال سينمائية سطع نجمها في العديد من المهرجانات والجوائز العالمية؛ على رأسها فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، الذي تَمَكن من المنافسة في سباق جوائز الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي.