بحضور جماهيري واسع.. السعودية تختتم مشاركتها كضيف شرف في معرض نيودلهي للكتاب

وسجّل جناح المملكة حضوراً واسعاً من الجمهور الهندي، ليصبح العنوان الأبرز في المعرض، إذ حظي بعدد زوّار كثيف للتعرُّف على الثقافة والفنون والتراث السعودي في تجربة ثقافية متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مجموعة من الكيانات الثقافية؛ ممثلة في هيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء، إضافةً إلى دارة الملك عبدالعزيز.