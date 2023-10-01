"الأدب والنشر والترجمة" توقع برنامجًا تنفيذيًا مع الهيئة الوطنية للصحافة والنشر بالصين

يُذكر أن المملكة شاركت بصفتها ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين، كونها أول دولة عربية وإسلامية، وقد احتوى الجناح السعودي المشارك في المعرض على عددٍ من العناوين من الكتب العلمية والثقافية والتاريخية والروايات والقصص الأدبية، وتمت ترجمة أكثر من 50 كتابًا ورواية لأدباء سعوديين من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، فضلاً عن عرض فيلم خاص عن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- باللغة الصينية.