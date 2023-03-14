متذوِّقو الشعر على موعد مع بدر عبدالمحسن في "إثراء".. الاثنين القادم

يستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، الشاعر والفنان الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، في حفل "البدر في إثراء"، الذي يأخذ المدعوّين في رحلة مع قصائده وفنه اللذين ألهما العديدَ من الفنانين والشعراء والكتّاب.
وسيكون اللقاء يوم الاثنين 28 شعبان 1444هـ الموافق 20 مارس 2023م، على مسرح إثراء، بالتزامن مع "عام الشعر العربي".
ويفتتح الأمير بدر معرضه الفنيّ الأول في السعودية الذي يحمل عنوان "روائع البدر"؛ لإلقاء الضوء على تجربته الثرية مع الفن التشكيلي؛ وهو معرض يضمّ أكثرَ من 25 لوحة ويستمرّ إلى نهاية شهر مايو المقبل.
وسيشهد هذا المعرض تقديمَ مجموعة فريدة من لوحات الأمير بدر بن عبدالمحسن، تُعرض لأول مرة في المملكة.
ويحاور الأميرَ بدر في هذه الليلة الفاخرة، سفيرُ خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، في جلسة ثقافيّة استثنائية.