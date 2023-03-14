متذوِّقو الشعر على موعد مع بدر عبدالمحسن في "إثراء".. الاثنين القادم

‬يستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، الشاعر والفنان الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، في حفل "البدر في إثراء"، الذي يأخذ المدعوّين في رحلة مع قصائده وفنه اللذين ألهما العديدَ من الفنانين والشعراء والكتّاب.