"فنون العمارة" تُطلق برنامج "سفراء ميثاق الملك سلمان العمراني".. وتعلن 16 اسمًا

ويُعد برنامج السفراء أحد البرامج المنبثقة من استراتيجية ميثاق الملك سلمان العمراني؛ ويهدف إلى تعزيز رسالة الميثاق وقيمه بين مختلف شرائح مجتمع العمارة والتصميم؛ للإسهام في إثراء المعرفة والتجارب ورفع مستوى الوعي حول أهمية الميثاق، حيث يأتي دور السفراء في زيادة المعرفة، وتعزيز أفضل الممارسات العمرانية التي تتضمنها منهجية الميثاق بطرق وأساليب محفزة، إضافة إلى تعزيز قِيم الميثاق العمرانية والتي تشمل الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والابتكار، والاستدامة.