هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنوّرة للكتاب" في نسخته الثالثة

ويقدّم معرض الكتاب لهذا العام رحلة ثقافية متكاملة، حيث يضم أحدث عناوين الكتب والإصدارات في المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية، التي تقدمها مئات دور النشر المحلية والعربية والعالمية، في حين يضم عدداً من الهيئات الثقافية والفكرية الحكومية والخاصة، كما تشارك المؤسسات المجتمعية المهتمة بالثقافة والجامعات في تسليط الضوء على جهودها وعرض أحدث مبادراتها، إضافة إلى فرصة لقاء المؤلفين في ركن توقيع الكتب.