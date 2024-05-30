بإشراف "الأدب".. السعودية ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2024

وتأتي مشاركة المملكة تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، وعدد من الكيانات الثقافية والوطنية؛ بهدف إبراز الجانب الثقافي السعودي للجمهور الصيني، وتعزيز التبادل المعرفي بين البلدين، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الآداب والفنون، حيث يضم جناح المملكة مشاركات من مختلف القطاعات منها: (هيئة التراث، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأفلام، إضافة إلى وزارة الاستثمار، ودارة الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجمعية النشر السعودية).