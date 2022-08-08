"الحميدي" يؤكد وجود الكثير من الغموض والضبابية حول تاريخ عاصمة الشعر العربي

وقد قدم "الحميدي" خلال محاضرته الكثير من الأطروحات التي مفادها أن سور الطائف القديم وموقعه بعكس ما هو متداول قد لفه الكثير من الغموض والضبابية فلا أحد من المؤرخين تحدث عمن بناه أو صفته أو من هدمه، وأن تاريخ الطائف لا يمكن اختزاله داخل سوره فقط فتاريخ الطائف أكثر شمولية وعمقًا من ذلك، ما أثار كثيرًا من التعليقات والتساؤلات والاستفسارات لدى الحضور.